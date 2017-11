.

Weihnachtsstimmung auf Plauener Altmarkt

Himmelsblau und Federwölkchen, dazu frostige November-Luft so starten die Spitzenstädter Richtung Weihnachtszauber. Am 28. November, 17.45 Uhr, beginnt dazu wieder der traditionelle „Lichtl-Umzug“ am Besucherbergwerk „Ewiges Leben“.



Das Steyrer Christkindl, die Wattefrau und das Bornkinnel bringen gemeinsam mit ihrem Gefolge das Weihnachtslicht zum Weihnachtsmarkt, begleitet von vielen Plauenern. Um 18.30 Uhr wird dann der Plauener Weihnachtsmarkt auf dem Altmarkt für die schönste Zeit des Jahres eröffnet.



Bereits seit 300 Jahren gibt es in der Spitzenstadt während der Adventszeit einen Markt. Was klein anfing, ist mittlerweile zum größten Weihnachtsmarkt des Vogtlandes geworden. Vier Wochen lang erstrahlt der Altmarkt in weihnachtlichem Glanz, dreht sich die Pyramide, riecht es nach Glühwein und gebrannten Mandeln.



Bald verbreiten auch die Weihnachtsbäume wieder ihren Glanz. Der Baum vom Klostermarkt wurde am Freitagmorgen bei Familie Gorski gefällt und aufgestellt. Für den Altmarkt braucht es einen zweiten Anlauf, nachdem bei der am Donnerstag gefällten Fichte die Spitze abbrach. Text/Foto: M. Dähn

2017-11-19