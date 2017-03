.

Volksbank Vogtland zeigt Arbeiten zu Geld und Gold

60 Arbeiten von 16 Schülern, die sich mit dem Thema „Geld und Gold“ beschäftigten, sind derzeit in der Volksbank Vogtland zu sehen.



Von Frank Blenz



Plauen – Münzen, Mäuse, Money. Derlei Wörter passen gut in ein Kreditinstitut, im konkreten Fall als gestalterische Details einer Ausstellung von hingebungsvoll gearbeiteten Collagen, die im Foyer der Volksbank Vogtland einen überaus passenden Platz gefunden haben.

Die Kinder und Jugendlichen der Arbeitsgemeinschaft Bildende Kunst unter der Leitung von Kunsterzieherin Helga Mühlmann haben sich über ein halbes Jahr in ihrem Domizil im „Hally“ mit der originellen wie nachdenklich stimmenden Darstellung von Geld und dem, was das Zahlungsmittel ausmacht und mit Menschen macht beschäftigt.



Piepen, Kohle, Zaster. Die Wörter klingen salopp und verleihen dem kalten Wort Geld Nähe. Ohne Moos nix los und her mit der Kohle, derlei fallen dem Betrachter der Kunstwerke ein, die in feinen Rahmen gut platziert im Foyers der Volksbank hängen. Gleich nebenan von Beratungsräumen für solvente Kunden und einer übergroßen Werbetafel, die eine Gold-Lounge preist.



Kröten, Knete, Münzen. Oder eben Papiergeld ist zu sehen in Collagen. Geld, welches gerade in Zeiten von Inflation, Krise, Unsicherheit und Spekulation den Menschen in den Händen entgleitet wie der Sand an einem Meeresstrand. „Ich war erstaunt wie erstaunt die Kinder waren, als sie die großen Zahlen auf alten Geldscheinen sahen, die sie dann in der Kunst verarbeiteten, und erfuhren wie wenig man dafür in der Weltwirtschaftskrise dafür bekam“, berichtet Kay Burmeister von der Volksbank Vogtland.



„Die Exponate sind sehr schön, sehr gelungen, durchdacht. Originell“, so Burmeister, der sich beeindruckt auch darüber zeigte, dass die AG Bildende Kunst eine so etablierte Gemeinschaft ist. Immerhin besteht die AG seit 1980, stets geführt und begleitet von Helga Mühlmann, die bis heute ihr feines Gespür und ihre Liebe zur Kunst stets den Kinder und Jugendlichen vermittelt.



Bis zum 26. Mai ist in der Volksbank Jößnitzer Straße 5 die Exposition „Geld und Gold“ der AG Bildenden Kunst beim Ortsverein Plauen des Deutschen Kinderschutzbundes mit den Geldwörtern und Geldhaien und der Goldmarie und den anderen schönen Arbeiten der jungen Künstler zu sehen.

2017-03-21