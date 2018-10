.

Unikate von kreativen Köpfen in Plauener Festhalle

Bereits zum siebenten Mal fand am Wochenende der Kunst-Handwerk- & Kreativmarkt in der Plauener Festhalle statt. Über 40 Aussteller zeigten ihre Werke.



Plauen – Erika Koopmann und Antonio Antrilli organisieren diesen Markt bereits seit vielen Jahren und sind deutschlandweit unterwegs. In den kälteren Monaten findet man sie in größeren Hallen und im Sommer auf dem Freigelände. Dann finden „Gartenmärkte“ in Schlossgärten statt. Die beiden Landschaftsarchitekten wählen besondere Objekte in Ostsachsen aus.



Am Samstag und Sonntag zog es die Vogtländer lieber in die Festhalle. Ina Körbel ist von Anfang an dabei. Ihre „Kreative Naturkeramik“ ist genau so beliebt, wie die Schokolade am Nachbarstand von Philipp Eckelmann. Er stellt seine „Schokolade aus Chemnitz“ individuell in den verschiedensten Geschmacksrichtungen her.



Designerholzmöbel konnte man nur wenige Schritte weiter bewundern. Silvio Dressel aus Falkenstein zeigte Tische, die echte Kunstwerke und jeder ein Unikat sind. Keramik, Näharbeiten, Taschen aus Kork und hauchdünnem Leder oder auch winzig kleine Beutel für Kinder oder Miniutensilien, handgestickte Gardinen und Tischdecken – die Vielfalt der angebotenen Waren war riesig.



Für Kinder bot Rosi Eisermann etwas ganz Besonderes an. Bei ihr konnten die jüngsten Besucher für wenig Geld ein individuelles Mosaikbild anfertigen. Ganz kleine Fliesen, alle von ihr selbst gefertigt, wurden in einen Rahmen geklebt und konnten mit nach Hause genommen werden. FKE



