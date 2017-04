.

Tolle Premiere: Hunderte beim „Lauf für Plauen“

Mit so vielen Teilnehmern hatten die Organisatoren des „Laufs für Plauen“ nicht gerechnet. Am Ende konnten 521 Läufer gezählt werden.



Lehrer und Erzieher aller Plauener Schulen und Kindergärten hatten sich am Samstag verabredet – und auch viele Kinder und Eltern waren dem Aufruf gefolgt. So wurde die Premiere zu einem tollen Erfolg. Pünktlich um 10 Uhr ging es mit einigen Übungen zum Aufwärmen los. Sogar die beiden Plauener Originale Vater & Sohn waren gekommen und hüpften mit. Auf der Bühne sorgte Schauspieler Jörg Simmat für die richtige Stimmung und heizte den Massen so richtig ein.



Der Lauf vor der Karl-Marx-Schule hatte an der Stelle, wo in den vergangenen Jahren rechtsextremistische Demonstrationszüge vorbeiführten, auch Symbolcharakter. Er soll zeigen, dass Pädagogen und Erzieher aufeinander zugehen und für Demokratie stehen. va

2017-04-10