.

Straba-Fahrer muss sich verantworten

Plauen – Der bei der Plauener Straßenbahn beschäftigte Mitarbeiter, dem rassistische Äußerungen und eine große Nähe zu rechtsextremen Parteien vorgeworfen wird (wir berichteten in der Ausgabe vom Dienstag), musste sich noch am gleichen Tag bei der Geschäftsführung verantworten.



Demnach räumte er seine Teilnahme an der Demonstration des „III. Weges“ am 1. Mai durch Plauen ein. Am Mittwoch folgt ein Gespräch mit dem Betriebsrat. tp

2016-12-21