.

Schlossterrassen in Plauen: Nach den Mauern kommen die Wege dran

Gäste und Touristen, die Plauen vor Jahresfrist das letzte Mal besucht haben, dürften im Wortsinne ihren Augen nicht trauen, was sich seither in der Innenstadt am Schlosshang getan hat.



An den Schlossterrassen werden derzeit die Arbeiten an den Stützmauern ausgeführt. Während im oberen Bereich die Mauerfundamente entstehen, auf denen anschließend weitere Wände aufgesetzt werden, sind ein Teil der unteren Wände bereits mit Steinen aus Theumaer Schiefer verkleidet.



Diese vorgesetzten Mauern werden als sogenannte Trockenmauern errichtet. Auch im Bereich der Zugänge zum Luftschutzmuseum sind die Arbeiten für eine neun Meter hohe Stützwand im Gange.



Die Errichtung der Mauern ist eine der Hauptarbeiten in diesem Bauabschnitt, nach deren Fertigstellung erfolgt der Wegebau und das Anlegen der Pflanzflächen. Die Arbeiten werden sich bis zum Dezember erstrecken, informiert der Fachgebietsleiter Tiefbau der Stadtverwaltung, Steffen Ullmann, auf Nachfrage. va

2017-07-06