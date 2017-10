.

Reiner Calmund plaudert aus dem Nähkästchen

Reiner Calmund war am Donnerstag zu Gast beim Vogtland-Anzeiger und plauderte mit viel Humor über Gott und die Welt – und natürlich über „König Fußball“. Die Redaktionsmitglieder hingen „Calli“ an den Lippen – wie dieses Foto eindrucksvoll beweist.



Der „Genussmensch“ Calmund – bekannt aus Presse, Funk und Fernsehen – ließ dabei als rheinische Frohnatur so manch gewohnt lockeren Spruch raus, präsentierte sich aber auch selbstironisch („ich bin nicht der Mensch, der sagt, er habe schwere Knochen“) und als äußerst warmherziger Zeitgenosse mit viel Empathie für all diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.



Deshalb widmet sich der Fußballexperte, Geschäftsmann, Quizshow-Profi, Vortragsredner, Kolumnist – und, und und... zahlreichen sozialen Projekten. Die besten „Calli“-Sprüche und mehr gibt es in unserer Ausgabe am Samstag zu lesen. Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Foto: Dähn/Text: M. W.

2017-10-27