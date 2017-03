.

Polizei-Einsatz in Plauen: Erstes Date endet mit Schlag ins Gesicht

Auf ein zweites Date mit einer Internetbekanntschaft dürfte ein 36-jähriger Erfurter verzichten. Er traf sich am Wochenende mit einer 31-Jährigen aus Weimar in einem Plauener Nachtclub.



Weimar/Plauen – Die beiden hatten bereits sechs Wochen lang Kontakt, bevor es zum ersten Treffen kam. Dabei habe die Frau erheblich Alkohol getrunken, „was dem Erfurter ganz und gar nicht gefiel“, so die Polizei.



Daraufhin brach er das Rendezvous ab und brachte die betrunkene Frau laut Polizei „aus Höflichkeit“ wieder nach Weimar. Dort wollte sie zunächst nicht aus dem Auto aussteigen. Deshalb rief der Mann die Polizei.



Kurz vor dem Eintreffen der Beamten stieg sie schließlich aus und zerkratzte mit ihrem Schlüsselbund das Auto. Als er dies verhindern wollte, schlug sie ihm laut Polizei in Rage ins Gesicht und stach ihm mit einem Schlüssel in die Hand.



Die Polizisten stellten bei der Frau 1,6 Promille Alkohol fest und erstatteten Anzeige. Den Schaden am Auto schätzten die Beamten auf 500 Euro. va

