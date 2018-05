.

Plauener OB braucht für Wette 100-fachen Elvis

Der Plauener Frühling hat am Wochenende allerhand geboten, auch eine besondere Herausforderung an Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer. „Top, die Wette gilt“, verkündete Moderator Martin Reißmann, als Ralf Oberdorfer die Wette der Initiative Plauen annahm und sie mit einem Handschlag mit Steffen Krebs besiegelte.



Der OB zog sogleich ein rotes Seidenhemd und eine Jacke mit den für die Elvis-Zeit riesigen Revers an und erhielt von den hunderten Plauenern auf dem Altmarkt tosenden Beifall. Bis zum 25. August hat er jetzt Zeit, die 100 Menschen zu finden, die ihm helfen, die Wette zu gewinnen. Diese Leute sollten an diesem Tag 15 Uhr auf dem Altmarkt sein und sich zumindest in der zeittypischeren Kleidung beim „Lunch me Tender“ präsentieren und gemeinsam „Don’t Be Cruel“ singen.



Sollte Oberdorfer es nicht schaffen, wird er an einem Arbeitseinsatz teilnehmen. Der OB hat schon eine Idee: Er werde sich als erstes an die Faschingsvereine wenden . . . Text/Foto: ker

2018-05-07