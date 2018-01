.

Plauener Barbershop unter Top 100

Bart ist in. Gefragt ist damit das klassische Barbier-Handwerk. Doch wie steht es um die Qualität? Bei welchem Barbier kann sich der Kunde vertrauensvoll ans Messer liefern?



Playboy Deutschland startete eine Online-Befragung und war auf der Suche nach den Top 100 unter den Barbershops. Zu denen gehört nun auch der Plauener Barbershop von Martin Schneider (links) in der Obere Endestraße 1. Der Shop gehört zu Nobel Hair mit Filialen in der Rädelstraße 23 Plauen und der Bahnhofstraße 16 in Grünbach.



„Am Samstag flatterte die Botschaft ins Haus. Wir gehören zu den 100 Besten in Deutschland“, freut sich der Barber Master und sagt allen Kunden und Freunden, die kräftig mit gevotet haben, Danke.



Mit zum Team gehören Stylist Ringo Bach und Katja Hänsel, die Herren individuelle Haarschnitte verpasst. Überzeugen kann der Plauener Barbershop auch mit seinem Ambiente. Unterm Steingewölbe sorgen Holzmöbel, Eichenholztüren und gediegene Ledersessel für Wohlfühlathmosphäre.



Edel und stylisch ist der Barbershop. Und so kommen Kunden heraus – Haarschnitt sitzt, Bart ist gepflegt und im Gesicht ein Lächeln. Playboy veröffentlicht Umfrage-Ergebnisse in seiner April-Ausgabe 2018. Text: Dähn/Foto:Barbershop

