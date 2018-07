.

Plauen: „13 ½ Feen“ feiern im Pfaffengut Premiere

„13 ½ Feen“ heißt das neuste Stück der Theatergruppe des Spiel-Spaß-Kindertreff in Plauen, das am Donnerstag im Pfaffengut Premiere feierte. 20 Laienschauspieler zwischen sechs und Mitte 40 haben in zwei Tagen das Märchen frei nach „Dornröschen“ einstudiert.



Vereinschefin Silke Neumann hat es nach einer Hörspiel-CD jedem auf den Leib geschrieben. Zwölf Feen waren zum Geburtsfest von Prinzessin Dornrose geladen und hatten solche wichtigen Dinge, wie Schönheit, Reichtum, Verstand, Taktgefühl oder Ehrlichkeit mitgebracht.

Für die 13. und die halbe Fee gab es keine Einladung, die goldenen Gedecke reichten nicht. Susi, eigentlich Tänzerin in der „Tanzwerkstatt“, und Jeanette, gerade sechs Jahre alt geworden, waren in diese Rollen geschlüpft.



Eigentlich hatten sie Fleiß und Dankbarkeit als Geschenke für Prinzessin Dornrose, gespielt von der 9-jährigen Zoey, im Gepäck. Jedoch König Markus und Königin Lucie fanden die Gaben unpassend. Wie im echten Märchen wurden aus den guten Dingen 100 Jahre Schlaf für die Prinzessin und den gesamten Hofstaat. Die Kinder ließen ihren Gefühlen freien Lauf. Nach der Premiere folgte eine weitere Aufführung am gleichen Tag zum Mini-Maxi-Sommerfest am Albertplatz in Plauen. Text/Foto: ker

2018-07-13