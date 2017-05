.

Partnerstädte Hof und Plauen haben gemeinsam viel vor

Plauen/Hof – Zu einer Arbeitsbesprechung zahlreicher gemeinsamer Projekte trafen sich Vertreter der Partnerstädte Hof und Plauen im Hermann-Vogel-Haus in Krebes – ein idyllisch gelegenes, villenartiges und mit geschnitzten Märchenmotiven verziertes Fachwerkhaus, das eine Außenstelle des Vogtlandmuseums ist.



Im Mittelpunkt der Beratungen stand laut Mitteilung das Thema „Deutsche Einheit“. So werde am 22. Juni wieder ein Schülerworkshop mit Jugendlichen der FOS/BOS Hof und des Diesterweg-Gymnasiums Plauen stattfinden.



Die beiden Schulen beteiligen sich – unter Federführung der Lehrkräfte Anne Geyer und Hannelore Schreyer – schon zum wiederholten Male an bildungspolitischen Maßnahmen, die von der Deutschen Gesellschaft in Berlin angeboten und gefördert werden.



Dieses Jahr lautet das Thema „Vom „Zettelfalten zur freien Wahl – Wahlen in Deutschland in Diktatur und Demokratie“. Die Schüler werden in diesem interaktiven Workshop mit anschließendem Zeitzeugengespräch über die Wahlen und das politische System in der DDR aufgeklärt, um auf dieser Grundlage ein Bewusstsein für die Bedeutung von Wahlen in der Demokratie zu erhalten.



Weitere Beratungspunkte waren die von den Partnerstädten angebotenen Wanderungen und Bustouren auf den Spuren der innerdeutschen Grenze. Die Ausflüge, die von den Bayerischen Grenzpolizisten Joachim Vollert und Alfred Eiber moderiert werden, erfreuen sich großer Beliebtheit.



Allein für die Busfahrten existiert eine Anmeldeliste mit über 200 Interessenten. Auch die 2017 bereits zum 8. Mal stattfindenden „Deutsch-Deutschen Filmtage“ standen im Fokus der Gespräche. Die Organisatoren Steffi Behncke und Jürgen Stader sind aktuell dabei, die Filme auszuwählen und Zeitzeugen sowie Filmemacher einzuladen, die dann wieder im November in den Kinos in Hof und Plauen präsentiert werden.



Der Plauener Bürgermeister Steffen Zenner und Verwaltungsdirektor Leo Reichel von der Stadt Hof betonten abschließend, dass man auch weiterhin gemeinsame Projekte zu den Themen Kalter Krieg, Friedliche Revolution und Deutsche Einheit anbieten möchte, um generationsübergreifend an die epochalen Ereignisse in unserer Region und die Bedeutung der Partnerstädte im Einigungsprozess zu erinnern. va

