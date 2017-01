.

Oskar-Preisträger lobt MPC aus Plauen

Nach einem intensiven Geschäftsjahr blicken Tino Peisker, Torsten Schad und das gesamte Team der Plauener Filmfirma MPC auf das gerade begonnene 2017, das für sie bereits im Februar einen Höhepunkt bereithält. MPC wird am 13. Februar den Film „Codename Brisling II“ im Militärhistorischen Museum Dresden anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten der Bombardierung der Elbmetropole 1944/45 präsentieren.



Von Frank Blenz



Plauen – Die Plauener Filmfirma MPC ist inzwischen über die Stadtund Regionsgrenzen bekannt für ein umfangreiches Portfolio, das von Image-, Schulungs- und Dokumentarfilmen bis zu Animationen und Visualisierungen reicht. „Wir haben allein 2016 an die 20 Produktionen im Bereich Imagefilm gemacht“, sagen Tino Peisker und Torsten Schad, die Geschäftsführer von MPC, die mit einem kleinen Team von Grafikern, Kameraleuten und Schnittexperten tätig sind.

Außerdem realisierte MPC mehrere aufwändige Webseitenprojekte und hatten mit der Produktion von Codename Brisling II eine sehr umfängliche Arbeit vorgelegt, die in Plauen und darüber hinaus für Furore sorgte.



„Ein US-amerikanischer Dokumentarfilmemacher und Oskarpreisträger hat in Dresden beim Besuch des Militärhistorischen Museums (MHD) unseren Film gesehen und bewertet. Er meint, wir sollten mit unserer Arbeit auf den internationalen Markt drängen. Das MHD unterstützt diesen Gedanken. Gemeinsam arbeiten wir bereits an einem neuen Filmprojekt.



Codename Haddock, so der Titel des Films“, berichtet Tino Peisker im Gespräch mit dem Vogtland- Anzeiger. Die Veranstaltung am 13. Februar diene der Öffentlichkeitsarbeit des Museums im Rahmen der geschichtlichen Aufarbeitung der Bombardierung Dresdens, so Peisker. „Den Dresdnern soll gezeigt werden, dass es in Sachsen auch andere strategische Ziele gegeben hat. Ich werde einen Vortrag halten und unseren Film präsentieren.“ Ein weiteres Betätigungsfeld hat MPC ins Geschäftsprogramm genommen: Die Fotografie.



„Mit meiner Seite Tino- Peisker-Photographie biete ich zu verschiedenen Themen Fotografiearbeiten an, vom Porträt bis hin zur kommerziellen Fotografie“, so der Plauener, der sich mit dem neuen Betätigungsfeld einen ganz persönlichen Wunsch erfüllt, denn das Fotografieren ist eine richtige Leidenschaft für Peisker.

