Ordnungsamt Plauen: Ullmann folgt auf Helbig

Ein Amt mit Gewicht geht aus gewichtigen in zarte Hände: Am 11. August gibt Ordnungsamtleiter Wolfgang Helbig seine Abschiedsrunde, um nach ein paar Tagen Resturlaub ab 1. September seinen Unruhestand zu genießen. Seine Nachfolgerin ist Anja Ullmann.



Von Marjon Thümmel



Nach 27 Jahren fährt der gelernte Diplomingenieur für Geotechnik „seine letzte Schicht“ im Rathaus und verlässt zugleich somit seine Geburtsstadt Plauen in Richtung seines erzgebirgischen Wahlheimatortes unweit von Hohenstein- Ernstthal.



Von da aus war er über die Jahre immer in die Spitzenstadt gependelt. „35.000 bis 40.000 Kilometer kamen da jährlich zusammen“, erzählt Wolfgang Helbig und auch, dass er nur zwei Mal in seinem Leben ein Bußgeld wegen Falschparkens bezahlen musste. Zu schnell, gefahren sei er schon ab und an, aber nur einen Punkt habe er in der Flensburg- Kartei mal gehabt.



Vorbildlich oder nur nicht erwischt worden? Der Ordnungsamtschef muss schmunzeln. Ein „nicht erwischen lassen“, fiel in einem anderen Satz auf seine Behörde gemünzt: „Im Regelfall machen wir nicht viel verkehrt, sondern jener, der zu schnell fährt oder falsch parkt und sich erwischen lässt.“



Natürlich seien ordnungsrechtliche Maßnahmen nicht unbedingt populär, „aber mein Ziel war immer, Lösungen zu finden, die für die Betroffenen nachvollziehbar und begründet waren“, sagt der knapp 63-Jährige, der 1990 als Neuling und Seiteneinsteiger in die Plauener Stadtverwaltung kam und über die Jahre die heutigen Strukturen im Ordnungsamt aufbaute.



Zunächst war er von Juli bis Dezember 1990 hauptamtlicher Beigeordneter im damaligen Dezernat Rechtssicherheit und Ordnung, ab 1991 dann ehrenamtlicher Beigeordneter und angestellt als Leiter des Ordnungsamtes. „Der Ordnungsbereich ist mehr als Politessen. Dazu gehören auch Gewerbeamt, Einwohneramt, Straßenverkehrsbehörde, Marktwesen und auch das Standesamt.



Mal was schönes, wenn man sonst als Prügelknabe gesehen wird“, lacht der einstige Bezirkssieger im Gewichtheben, der auch deshalb im Ohr eine Hantel als Stecker trägt. Stoßen, Reißen, Drücken waren damals seine Dreikampfdisziplinen, als Ordnungsamtschef eher nicht zu gebrauchen. Da ist eher die Gelassenheit der Heber gefragt.



„Ich wollte nie einen Schreibtischjob und verbringe doch gut 95 Prozent im Büro. Aber ich mach mit Leib und Seele meinen Job und es gibt auch im gesamten Bereich nur wenig Fluktuation“, sagt er. Und doch freue er sich auf seinen neuen Lebensabschnitt. Zunächst gehe es im Urlaub zu einem Freund in Brasilien. Das Land habe er schon zwei Mal besucht.



Dann will Helbig mehr Zeit mit der Familie und vor allem den sechs Enkelkindern verbringen, schließlich warten auch noch Hof und Garten. . . Und außerdem sei es auch möglich, den Bergbau- Fachmann als Besucherführer in einem Schaubergwerk zu treffen: „Es gibt da einige in meiner näheren Umgebung“, sagt er.



In einen neuen Abschnitt startet auch Anja Ullmann. Die 39-Jährige, die mit ihrer zweijährigen Tochter und Partner in Zwönitz lebt, hat sich unter 23 Bewerbern für die Nachfolge im Ordnungsamt durchsetzen können und arbeite sich seit 1. Juli dort ein. Aufgewachsen in Bad Schlema hat sie nach dem Abi an der TU Dresden Rechtswissenschaften studiert, arbeitete nach dem Staatsexamen als Rechtsanwältin in ihrer eigenen Kanzlei. Seit 2016 war sie im Landratsamt Zwickau in der Ausländerbehörde tätig.



„Nach 11 Jahren habe ich eine neue berufliche Herausforderung gesucht und in Plauen gefunden“, sagt die Fachanwältin für Verkehrsrecht. „Nach über 26 Jahren hinterlässt Wolfgang Helbig natürlich überall große Spuren. Die Einarbeitungszeit an seiner Seite, bei der ich auch viele der rund 110 Mitarbeiter kennen lernen durfte, wird mir helfen, gut zu starten. Aber jeder muss seine eigenen Wege finden. So gehe ich meine Tätigkeit an, auf die ich mich sehr freue“, sagt Anja Ullmann und auch, dass sie als Anwältin bereits mit Ordnungswidrigkeiten zu tun hatte und sich so auch für das Ordnungsamt interessiert habe.



Nach dem Ende ihrer Befristung habe sie einen Umzug aus dem Eigenheim in Zwönitz ins Vogtland fest im Visier. „Derzeit habe ich jeweils 55 Minuten Fahrweg und bin froh, dass ich Mutti und Familie habe, die mich unterstützt“, erzählt sie weiter. „Plauen ist eine schöne Stadt und ich habe bis dato nie was Schlechtes über die Stadt gehört.“ (Foto: Brand-aktuell)

2017-07-27