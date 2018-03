.

Marie Neudeck ist Jubiläums-Besucher des Bauernmarktes in Plauen

Auch die 23. Auflage des Europäischen Bauernmarktes geht als erfolgreich in die Annalen ein. Über 36.500 Besucher wurden nach einer Woche in der Veranstaltungshalle von Möbel-Biller gezählt, wo 70 Direktvermarkter aus elf Ländern im Wortsinne für den guten Geschmack sorgten.



Besonderen Grund zur Freude hatte am Samstagvormittag Marie Neudeck aus Schöneck (Bildmitte). Die 27-Jährige war der 800.000. Gast. Sie hatte den Bauernmarkt gemeinsam mit Lebenspartner Max Worms, Sohnemann Oskar (2.v.r.) und ihren Eltern besucht und auf der Bühne erfahren, dass sie als Jubiläumsgast einen 500 Euro-Gutschein für das Möbelhaus bekommt.



Wenn ab 9. März 2019 die Genusswoche stattfindet, wird Südtirol als Partnerregion agieren und damit den Staffelstab von den Ungarn übernehmen, deren Produkte in diesem Jahr bei den Besuchern bestens ankamen.



Text: tp Foto: A. Ranacher

2018-03-12