Ladestation für Elektroautos am Mediamarkt in Plauen

Wer in den Plauener Mediamarkt zum Shoppen geht, kann gleich noch tanken: Vorausgesetzt, man fährt ein E-Auto. Die Stadtwerke Strom stellen noch in diesem Jahr auf dem Mediamarkt-Parkplatz eine Ladestation mit zwei Ladepunkten auf.



Dafür stelle der Mediamarkt zwei Parkflächen zur Verfügung, so Stadtwerke-Chef Peter Kober. Strom getankt werden kann dort ab Oktober. Eine zweite Ladestation, für die der Standort noch nicht ganz feststeht, soll 2018 in Plauen noch folgen.



Damit wären die Stadtwerke Betreiber von vier Ladestationen für Elektroautos. Bisher gibt es je eine solche Station am Klostermarkt und vor der Stadtgalerie an der Syrastraße. Noch werde man dort Strom kostenlos aufladen können, was sich perspektivisch ändern wird, so Kober. Weil noch zu wenige Kunden dort laden, rentiert es sich dort im Moment noch nicht, in Abrechnungstechnik zu investieren.



Von Jahresbeginn bis nun, Ende August, wurde die Station am Klostermarkt 601 Mal aufgesucht, vor der Stadt- Galerie nur 180 Mal. Dazu die Kilowattstunden Strom: Am Klostermarkt zapfte man 5.649, vor der Galerie 1.444 Kilowattstunden ab. cze



2018-08-30