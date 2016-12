.

Knusperhexe verführt mit Pfefferkuchen

Weihnachtszeit ist Märchenzeit: Gut 120 Kinder von der Plauener Kita „Märchenland“ fiebern am Montagabend mit Hänsel und Gretel mit und freuen sich schließlich, als die böse Hexe im Ofen landet.



Dass die Eltern der Dreikäsehoche Weihnachtsmärchen aufführen, hat Tradition. Seit drei Jahren studieren Mütter und Väter mit Vorliebe Grimms Hausmärchen ein. „Das Märchen wurde weitgehend so beibehalten, nur leicht gekürzt“, verrät Matthias Krauß (rechts), der das Hänsel spielte. An seiner Seite als Gretel kämpfte sich Meike Kolb durch die Köstlichkeiten des Pfefferkuchenhauses.



Den aufregendsten Part hatte Jacqueline Müller als Hexe zu bestreiten. Wie immer durften die Freizeit-Schauspieler die kleine Bühne des Plauener Theaters für ihre Aufführung nutzen. „Vom Theater haben wir auch die schöne Kulisse bekommen, für die Hilfe sind wir sehr dankbar“, so Jacqueline Müller.



Backofen, Pfefferkuchenhaus und einen grünen Wald haben die Darsteller auf die Bühne gebracht – ganz so, wie sich das Grimmsche Märchen in Kinderköpfen wohl abspielen mag. cze

