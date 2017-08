.

Kauschwitz: „Flöhe“ sind zurück in ihrer Kita

Die Kinder der Kindertagesstätte Flohzirkus können sich freuen. Am Donnerstag kehrten sie nach sieben Wochen Ausweichquartier im Hort der Rückertschule und in der Haselbrunner „Mäuseburg“ zurück in die ihre Einrichtung in Kauschwitz.



Kauschwitz – In den vergangenen Wochen hatten hier die Handwerker das Sagen. Mit insgesamt 42 000 Euro wurden vor allem die sanitären Bedingungen ganz deutlich verbessert – der Großteil der Kosten, insgesamt 31.500 Euro – stammt aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“.



Wie Dina Wolf von der Gebäude- und Anlagenverwaltung der Stadt Plauen (GAV) erläuterte, wurden die Anlagen in Wasch- und Toilettenraum komplett saniert. Zudem wurde eine Schallschutzdecke eingebaut. Letzteres gilt auch für den großen Gruppenraum, der nun deutlich mehr Lärm „schluckt“.



„Im Zuge der Sanierung haben wir die alten Waschbecken durch Waschrinnen ersetzt, die durch die unterschiedliche Höhe, auf denen sie angebracht sind, der Größe der Kinder besser angepasst sind. Es gibt nun eine Dusche, wie dies Standard ist. Es wurden zudem zwei Kinder- und eine Babytoilette eingebaut“, so Dina Wolf. Kita-Chefin Kristin Keilhack freute sich sehr, dass die Arbeit mit den „Töpfchen“ in der Einrichtung somit der Vergangenheit angehört.



Dina Wolf lobte ausdrücklich die Handwerker, die im vorgesehenen Zeitraum und Kostenrahmen ihre Arbeiten beendet hätten. Da die Auftragsbücher voll sind, sei das durchaus lobend zu erwähnen. Außer dem Fliesenarbeiten, die eine Firma aus Ostthüringen bewerkstelligte, wurden sämtliche Leistungen – von der Planung über Heizung- und Sanitärinstallation, Tischler- und Trockenbauarbeiten, Malertätigkeiten bis hin zur Elektroinstallation von Plauener Handwerksbetrieben bewerkstelligt.



In der Kauschwitzer Einrichtung sind derzeit vier Erzieherinnen für die 16 Kinder tätig. Insgesamt können im „Flohzirkus“ bis zu dreißig Kinder ab 2 Jahren betreut werden. „Wir haben durch den Abgang unserer Schulanfänger jetzt freie Plätze und freuen uns, wenn Eltern ihre Kinder zu uns bringen, wo sie in intakter Natur und nach aktuellen erziehungswissenschaftlichen Kriterien betreut, bestens aufwachsen können“, sagt Kita-Chefin Keilhack.



Am Dienstag, ist zwischen 15 und 16.30 Uhr ein kleines „Wiedereinzugsfest“ für Kinder, Eltern und Großeltern geplant. Auch Interessenten können vorbei schauen, die sich mit dem Gedanken tragen, ihre Kinder in der Einrichtung betreuen zu lassen. ie

2017-08-11