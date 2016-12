.

Junge Muslime beseitigen Silvester-Rückstände

Plauen – Wie schon in den Jahren davor, beginnt die Ahmadiyya Muslim Jugendorganisation am 1. Januar ihre bundesweite Neujahrsputz-Aktion.

Auch die in Plauen lebenden jungen Muslime von Ahmadiyya greifen schon in den ersten Stunden des neuen Jahres zu Schaufel und Besen und wollen vor allem im Bereich des Altmarktes und der angrenzenden Straßen Silvester-Rückstände beseitigen.



Bundesweit nehmen über 6.400 ehrenamtliche Helfer an 240 Aktionen in den verschiedenen Gemeinden teil. Auch Juran Ahmed von der Plauener Gruppierung hofft, dass sich am Neujahrsmorgen möglichst viele jungen Glaubensbrüder in der „guten Stube“ der Spitzenstadt einfinden , um die Straßen und Plätze von den Überbleibseln der lautesten Nacht des Jahres zu befreien. Im Vorjahr seit die Aktion ein großer Erfolg gewesen, fügt der junge Muslim an. va

2016-12-29