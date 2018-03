.

Haudegen in Plauen: Harte Optik, weiche Texte

Vor sieben Jahren konvertierten zwei Rapper zum Rock und sind seither als „Haudegen“ musikalisch unterwegs. Ihr dreiteiliges Album „Blut Schweiß und & Tränen“ gaben sie am Freitag Abend auch in der Plauener Festhalle zum Besten.



Von Stephanie Rössel-Conradi



Im ehemaligen Ost-Berlin lernten sich die beiden Musiker schon in ihrer Jugendzeit kennen. Als Joe Rilla und Tyson Berlin rappten sie in und über das Problemviertel ihrer Heimatstadt.



Seit der Gründung von „Haudegen“ im Jahr 2010 haben sie sich entschieden, unter ihren bürgerlichen Namen Hagen Stoll und Sven Gillert unterwegs zu sein.



In ihren Liedern behandeln sie Brennpunktthemen in rockige Balladen gefasst. Wer bei den beiden Berliner „Schnauzen“ aufgrund ihres Erscheinungsbildes harte Töne erwartet, wird eher enttäuscht. Mehr als je zuvor setzen sie auf kratzige Liedermacherklänge und Freundschaft als Hauptthema. Als „Kopf hoch, Rücken gerade“-Musik wurde schon bezeichnet, was Haudegen selbst „Gossenpoesie“ nennen.



Die Fanbase scheint eng verbunden, nicht zuletzt deshalb gibt es die zahlreichen so genannten „Familientreffen“. Sich als Fan zu zeigen, scheint ein Muss – ob mit bedrucktem T-Shirt oder dem der beiden Musiker angepassten Style.



Nicht zu vergessen die Textsicherheit derer, die die ersten Reihen füllten und jener, die fast abseits ihre eigene emotionale Party feierten.

