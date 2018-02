.

Größte Baustelle der WbG in Plauen

Zwischen Albertplatz und Oberen Bahnhof gibt es an der Bahnhofstraße die derzeit größte Baustelle der Plauener Wohnungsbaugesellschaft (WbG).



Von Marjon Thümmel



Plauen – „Die Arbeiten sind in vollem Gange. Derzeit läuft der Innenausbau, nachdem die Grundrisse für die künftigen Wohnungen geändert wurden, und werden die Schächte für die Aufzüge eingebaut“, sagt WbG-Geschäftsführer Frank Thiele.



Das kommunale Wohnungsunternehmen saniert ihren Wohnblock Tischendorfstraße 23-31, wie die postalische Adresse korrekt heißt, grundlegend. Bereits im vorigen Jahr war der Startschuss für das Großprojekt gefallen, wurde die Tischendorfstraße 33 komplett und die Balkone am Wohnblock abgerissen. „Bis auf die Gebäudehülle und die tragenden Wände ist auch im Inneren nichts mehr übrig“, erläutert Ulrich Jacob, der als technischer Leiter der WbG Plauen die gesamten Arbeiten plant und koordiniert.



Aus 70 werden 36



Jetzt wird im Gebäude alles erneuert. Insgesamt entstehen aus den bisher 70 zumeist Einraumwohnungen, die sich laut Thiele nicht so recht vermieten ließen, 36 Wohnungen mit komplett neuen Grundrissen und unterschiedlichen Größen.



„Wir möchten so auch Familien ansprechen, denn die hochwertigen Wohnungen bieten großzügige Balkone, Fußbodenheizung und komfortable Wohlfühlbäder, die über eine Badewanne, aber auch eine ebenerdige Dusche verfügen“, wirbt Thiele. Von den 36 Wohnungen sollen sieben barrierefrei, die anderen zumindest barrierearm werden. Dafür sorgen auch drei Aufzugsanlagen, die eingebaut werden. „Damit ist auch ein Mehrgenerationenwohnen möglich“, so der Geschäftsführer.



Das bislang fünfgeschossige Wohngebäude werde laut Jacob um zwei Etagen aufgestockt. So soll sich das Haus auch optisch besser in seine Umgebung, die von Elfgeschossern geprägt ist, einfügen. Das Tüpfelchen auf dem i soll eine 5-Raum- Loftwohnung im 6. Obergeschoss der Tischendorfstraße 23 werden mit einem tollen Blick über die Stadt. Die Wohnung habe natürlich auch ihren Preis.



Wohnungen gibt es aber erst ab dem zweiten Obergeschoss. Das Erdgeschoss und die erste Etage plant die Wohnungsbaugesellschaft zukünftig selbst zu nutzen. „Nach 25 Jahren im Behördenzentrum in der Europaratstraße möchten wir uns verändern. Wir sind da nur Mieter und geduldet in dem Objekt das Landes Sachsen.



Die gesamte Gewerbeunterbauung der Tischendorfstraße hat am Ende nicht mehr so richtig funktioniert, Flächen standen frei, und so haben wir uns gesagt, wir nutzen die Räume künftig selbst. Damit ziehen wir in unser eigenes Objekt. Und wir sind näher am Zentrum und damit noch besser erreichbar für die Mieter“, nennt Thiele die Vorteile des neuen Firmensitzes: „Unser Standort ist mittlerweile zu eng und außerdem hat er keinen barrierefreien Zugang. Das alles wird sich mit dem Umzug ändern.“



in den Planungen haben laut Jacob die Wohnungen Vorrang, sie sollen bis zum Jahresende fertig sein. „Wir werden nicht wegen unserem Umzug die Mieter sitzen lassen. Aber wir wollen in der Folge schnell umziehen. Im ersten Quartal 2019 wir das vermutlich geschehen.



Die Sächsische Immobilien Behörde (SIB) weiß als Vermieter Bescheid“, sagt Thiele. Betroffen von dem Umzug sind rund 100 Mitarbeiter der WbG und ihrer Tochtergesellschaft ISP (Immobilienservice Plauen). Noch vor dem Umzug soll eine Lösung gefunden werden für benötigte Parkflächen. „Wir sind derzeit im Gespräch mit der Stadt zu möglichen Flächen.



Ich bin optimistisch, dass wir das hinbekommen. Die Bahnhofstraße soll ja auch umgestaltet werden“, meint Thiele. Für die Sanierung des Wohnblocks Tischendorfstraße sollen insgesamt rund 7,5 Millionen Euro investiert werden – fünf Millionen Euro für die Wohnungen und 2,5 Millionen Euro für den künftigen Firmensitz.



Die Wohnungsbaugesellschaft hat für 2018 noch mehr geplant. Mit dem Block Albin-Enders-Straße, der zum Teil rückgebaut wurde, soll das letzte Haus im Mammengebiet in WbG-Hoheit in diesem Jahr fertig saniert sein. In den beiden Blöcken Röntgenstraße 5-19 und Gunoldstraße 30-36 sollen 70 Balkone nachgerüstet werden.



Hinzu kommen Dach- und Fassadensanierungen in der Bahnhofstraße 58-60 und August- Bebel-Straße 2-10. Rund 14,5 Millionen Euro ist der Investitionsplan der WbG für dieses Jahr schwer. Hinzu käme noch ein 3,5 Millionen Euro-Budget fürs Schickmachen von Wohnungen für die Neuvermietung und ständige Hege und Pflege von Bestand.



7 Prozent Leerstand



Werden in diesem Jahr auch weitere Wohnungen abgerissen? „Jein“, sagt Thiele, „es wird ein einziges Objekt geben, wo wir keine Zukunft sehen. Wir wollen den Mietern andere Wohnungen anbieten, um so genannten Rosinenleerstand zu vermeiden“. Leer gezogen werden soll die Breitungstraße 3, weil die dortigen Grundrisse – viele Einraumwohnungen – keine Zukunft haben.



Und in der Friedrich-Wolf-Straße sind jene Häuser ohne Balkon im Visier. „Wir haben eine Leerstandsquote von sieben Prozent. Das ist ein sehr gutes Verhältnis“, sagt Thiele: „Dabei hatten wir schon mal 23 Prozent Leerstand.“ Und was ist das Ziel? „Unseren Bestand zu sichern und zukunftsfähig auszubauen. Das ist ein schon sehr ambitioniertes Ziel.“

