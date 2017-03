.

Frohe Farbenexplosion auf vier Rädern

Das Leben von Ralf Dederichs ist so bunt wie sein Bus. Früher war der 56-Jährige Beamter im Sozialbereich – heute tourt er mit seinem Hippie-Bus bis nach Kasachstan und die Mongolei.



400.000 Kilometer ist der Mann aus Jena schon in ferne Länder gereist; sein Bus, ein Hymer-Wohnmobil aus dem Jahr 1979, hat gar 640.000 Kilometer geschrubbt. Der Mann mit der langen Hippie-Mähne ist im Bus am Wochenende extra zum Freiträumer-Festival nach Plauen angereist, um dort verschiedene Vorträge zu sehen – wie 7.500 andere Gäste auch.



„Schön hier in Plauen; die Festival-Atmosphäre könnte nur noch etwas kuschliger, gemütlicher sein, mit Chill- Ecken und Samowar“, übt Dederichs, der auf Jenenser Reise-Festivals schon als Helfer in Aktion trat, konstruktiv Kritik. Dennoch stieß der Mann mit seinem Bus auf Gleichgesinnte und Neugierige. Interessante Gespräche waren das Resultat.



Aufmerksam wurden viele auf seine Pflanzenplantage an der Frontscheibe. Cannabis? „Nein. Fehlanzeige. Wegen der Pflanzen hat mich die Polizei noch nie angehalten“, sagt Dederichs und verrät, was da wächst: Gänseblümchen, Schnittlauch und andere Kräutlein für den schnellen Salat zur Fastfood-Pizza. Text/Foto: cze

2017-03-27