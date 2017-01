.

Erneut über 900 Geburten im Vogtland-Klinikum

919 Babys wurden im vergangenen Jahr im Vogtland- Klinikum geboren – darunter 15 Mal Zwillinge. Das erste Baby im neuen Jahr ist ein Junge – Jonathan erblickte 23.25 Uhr das Licht der Welt.



Plauen – Im vergangenen Jahr erblickten insgesamt 919 Babys am Helios Vogtland-Klinikum das Licht der Welt. Damit konnte erneut die 900er-Geburten-Marke geknackt werden. Unter den 919 Neugeborenen waren 445 Mädchen und 474 Jungen. Da es auch 15 Zwillingsgeburten gegeben hat (viermal mal zwei Mädchen, achtmal mal zwei Jungen und dreimal ein Pärchen), liegt die genaue Entbindungszahl bei 904.



Rekordmonat war der September 2016. Hier kamen 96 Babys zur Welt. Der geburtenstärkste Tag des letzten Jahres war der 8. September. Acht Kinder erblickten allein an jenem Donnerstag das Licht der Welt. Und 97 Babys sind im vergangenen Jahr an einem Sonntag geboren. Mehr Babys als im zurückliegenden Jahr wurden seit 2000 nur im Jahr 2015 geboren: 932. Der geburtenschwächste Jahrgang mit 678 Babys war 2003.



Das erste Baby im neuen Jahr ließ bis kurz vor Mitternacht auf sich warten. Jonathan kam am 1. Januar um 23.25 Uhr zur Welt. Er ist 52 Zentimeter groß und wiegt 3.705 Gramm. va

2017-01-03