.

Elsteraue unter ständiger Kamera-Beobachtung

Vielfältig sind die baulichen Vorhaben, die in den nächsten Monaten in der Elsteraue vor sich gehen werden. Damit der Plauener stets Zeitzeuge werden und sich vom Fortgang der Dinge visuell informieren kann, hat die Stadt zwei Kameras installieren lassen.



Von Frank Blenz



Plauen – Die Plauener Filmprofis von MPC haben an zwei Standorten Kameras der Stadt befestigt – am Malzhaus und am Weisbachschen Haus. Diese sind in ständigem Betrieb. „Die Geräte haben eine eigene Stromversorgung und sind mit einem Internetserver verbunden“, erläutert MPC-Chef Torsten Schad.



„Wir sind sehr froh, dass wir dieses spannende Projekt mit der Stadt durchführen können. Für die Plauener ist das ein informatives Thema. Ein Jahr lang werden nun Aufnahmen gemacht. Diese können Bürger via Internetseiten betrachten. Im Anschluss werden wir eine Filmarbeit erstellen, einen Zeitraffer dieses Jahres.



Wichtig ist noch zu erwähnen, dass bei dem Vorhaben die strengen Datenschutzbestimmungen des Freistaates Sachsen berücksichtigt sind“, sagt Schad. In der Tat, es wird einiges nach einem Jahr zu sehen sein, denn in der Elsteraue wird in der kommenden Zeit viel passieren, so die Macher der über die Region hinaus bekannten Firma MPC. Teile der Hempelschen Fabrik werden abgerissen, andere Teile saniert und umgenutzt, das Weisbachsche Haus saniert und zum Spitzenzentrum werden, ein Kindergarten entsteht.

2017-01-17