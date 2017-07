.

Bethanien Plauen baut neuen OP-Saal

Das Plauener Bethanienkrankenhaus erweitert sich um einen Anbau für einen chirurgischen OP-Saal. Dieser soll im Juni 2018 in Betrieb gehen – so der Plan der Bauherren.



Das sind der Plauener Bethanien-Betriebsdirektor Andreas Lehr (links) und Michael Veihelmann, Theologischer Geschäftsführer der Bethanien-Gruppe Chemnitz (rechts). Beide haben die Bauausführung in die Hände von André Weis von der Weba Plauen GmbH (Mitte) gelegt.



Derzeit rollen schon Bagger über den Platz, um Baugrube und -straße zu schaffen. Fünf Parkplätze müssen für den zweigeschossigen OP-Neubau weichen, der direkt an das 1997 erbaute Gebäude reicht, in dem sich der OP für Hals-Nasen-Ohren-Patienten befindet.



Beide OP-Säle werden mittels Durchgang miteinander verbunden. 1,8 Millionen kostet der Neubau samt OP-Technik, wovon Bethanien 1,38 Millionen Euro durch ein staatliches Krankenhaus-Investitionsprogramm gefördert bekommt. Eine halbe Million Euro steuert der Träger als Eigenanteil bei.



Inbegriffen ist in die Summe die Vergrößerung der Personalschleuse im Altbau (Villa). Der bisher in der Villa untergebrachte chirurgische OP biete zu wenig Platz für moderne Medizintechnik. Foto/Text: cze

