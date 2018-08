.

Bahn frei für Elvis-Musical in Plauen

Fünf junge Darsteller aus dem Elvis-Musical „Love Me Tender“ begaben sich auf Werbefahrt mit der Vogtlandbahn von Plauen nach Zwickau. Sie zeigten Ausschnitte und verteilten Flyer. Immer wieder wurden Hannah, Diana, Nina, Mona, Till und André angesprochen und mussten von den Probenarbeiten erzählen.



Ganz besonderes Interesse erweckten sie bei den Touristen, von denen fast alle begeistert waren. Die ganze Stadt wird diese Woche im Elvis-Fieber sein. Rund um die Premiere am Freitag im Parktheater gibt es in den Kolonnaden eine Ausstellung, im Malzhaus wird ein Film über „Elvis und Nixon“ gezeigt und im Capitol läuft an drei Tagen „The King – mit Elvis durch Amerika“.



Elvis-Kenner Godehard Neumann wird mit einem Vortrag, vielen Bildern und der Musik des King an den größten Rock’n Roll Star erinnern. Alex Eckert, ein Elvis-Double tritt in der Stadt-Galerie auf und am 25. wird beim Lunch Me Tender auf dem Altmarkt die Bürgermeisterwette eingelöst.



Es wird spannend. Schafft es Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer 100 Elvis-Double auf die Altmarktbühne zu bekommen, die „Don’t be cruel“ singen? Text/Foto: ker



