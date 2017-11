.

Aus Zerstörung wird Kunst

Druckgrafik von Klaus Hirsch, Schmuckobjekte von Bianca Hallebach sowie beider Zeichnungen treffen sich in der neuen Ausstellung in der Galerie des Bundes Bildender Künstler Vogtland. „Innere und äußere Strukturen“ widerspiegeln künstlerische Wahlverwandtschaften.



Von Renate Wöllner



Plauen – Bei dem Metall Kupfer denkt der Mensch an ein Mittel im Weinbau oder an Leitungen, die als Diebesgut begehrt sind, aber wohl kaum an Schmuck – gilt der zunächst rotgoldene Stoff doch als Metall, das unter Lufteinwirkung Grünspan ansetzt und seinen Glanz verliert.



Der bildende Künstler schätzt hingegen die Platte aus Kupfer, für das „Kupferstich“ benannte grafische Tiefdruckverfahren. Die neue Ausstellung in der Bärenstraße ist der Ort einer überraschenden Verbindung.



Klaus Hirsch hat auch als Innenarchitekt und Farbgestalter seine Spuren im und am Bau in Plauen hinterlassen. Die Wege beider Künstler haben sich nicht nur gekreuzt, sondern in der Ermutigung durch den Älteren beziehungsvoll verbunden. Anschaulich schilderte Frau Hallebach zur sehr gut besuchten Vernissage am Freitag, wie sie im Atelier des Malers und Grafikers auf eine „wunderbare Kupferplatte“ zum Thema „Bedrohung“ stieß, die sich aber für den Druck nicht eignete.



Sie erbat sich die Platte, „um ihr eine neue Chance zu geben“ – welche die Goldschmiedemeisterin zunächst in der Zerstörung sah.



Aus den so gewonnenen Kupferstücken entstanden Schmuckobjekte wie der Anhänger (Silber, Leder) mit dem Bildnis einer menschlichen Figur, deren hohle Augen die Gedanken in Gang setzen. Mit dem landläufigen Begriff von Schmuck hat das für Laudator Peter Wolf nichts zu tun. Aus dem Herzstück der Kupferplatte lässt Bianca Hallebach den „Blick ins Feuer“ entstehen – was noch die Kombination mit einem Zirkon unterstreicht, der ein ähnliches „Feuer“ entwickelt wie der Diamant.



„Dieser Schmuck altert schön“, verspricht die Schöpferin. Die Objekte sind mit Acrylglas und Holzfurnier hinterlegt – für ein angenehmes Hautgefühl. Von der Seite betrachtet wirken sie lichtdurchflutet – wie schwebend.



Peter Wolf blickte als „langjähriger sensibler Kenner“ in die Biografien beider Künstler, die von Begegnung und Verwandlung geprägt ist. Die Grafik von Klaus Hirsch widerspiegele tiefen Ernst, Leiden, Sorgen, aber auch Harmonie.



Blätter wie die zur schützenden und bangenden Mutter, „Verkündigung“, „Im Arm“ stehen für das bewegende Thema der Mutter-Kind-Beziehung, seiner innigen Kraft und Zerbrechlichkeit. Die ausdrucksstarke Bildsprache wurzle in der Meisterschaft der Zeichnung, die für Wolf „der Ausgangspunkt jeder Beschäftigung mit künstlerischen Dingen ist“.

