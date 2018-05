.

Absurde Welt(en) im Forum K von Künstler Nicolas Felly

Die Neugier sollte geweckt sein mit diesem Ausschnitt aus dem Werk „Das Rendezvous an der Treppe“. Der Hamburger Künstler Nicolas Felly, dessen Wahlheimat Plauen geworden ist, lädt am Freitag, 19.30 Uhr, ein in die Galerie Forum K zur Vernissage.



Am Fuße der Treppe macht dem Künstler ein geheimnisvolles Täubchen Avancen. Doch es gibt noch weitere überraschende Begegnungen in diesem Zukunftswerk von 2019. Nicolas Felly will polarisieren, provozieren und lässt den Betrachter eintauchen in eine surreal anmutende Welt, die der Mensch mit seiner Unzulänglichkeit selbst heraufbeschworen hat.



Wer eintauchen will in die detailreichen Werke Fellys, sollte sich Zeit nehmen. Passend zur modernen figurativen Malerei gibt es heute als Special Musik und eine Absinth- Bar. „Absinth, die grüne Fee“ heißt es dann auch am Samstag, ab 17 Uhr, inmitten der absurden Welt(en) von Nicolas Felly bei Vortrag und Verkostung. Weitere Werke des Hamburgers sind derzeit in Chemnitz in der Galerie Moritzstraße zu sehen. Text/Foto: Marlies Dähn

