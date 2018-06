.

81 Abiturienten verlassen Plauener „Lessing“

Schulleiter Frank-Maik Richter hat am Samstag 81 Abiturienten des Lessing- Gymnasiums in ihre Zukunft entlassen. Und auch der Lessingpreis wurde traditionell verliehen.



Von Ingo Eckardt



Plauen – In einer sehr tiefgehenden Rede – angelehnt an das Abiturthema dieses Jahres – nahm Schulleiter Frank-Maik Richter die jungen Leute, ihre bisherigen Lehrer und ihre Angehörigen mit auf eine Gedankenreise nach Hogwarts, der zauberhaften Bildungsstätte von Harry Potter.



Dabei wurde er durchaus ernst und sprach auch zum Thema der großen Freiheit, die nun vor den Absolventen liegt. „Freiheit ist eine tolle Sache, lebt aber vor allem durch den Willen. Es ist nun an Ihnen, sich Ziele zu suchen und ihren Kurs zu bestimmen – für einen Tag, für ein Jahr, für ein ganzes Leben“, so der Direktor.



Die jungen Leute seien nun frei, die Segel in die richtige Richtung zu setzen. Er forderte die Absolventen auf, Leistung zu bringen und nicht zuzulassen, dass Leistungsorientierung negativ besetzt wird. „Auch wenn dies oft den Anschein hat in der öffentlichen Wahrnehmung – Leistung ist ein Gütemaßstab. Und Leistung verbessert sich, wenn Sie mehr Energie aufbringen.



Ihr Abitur ist eine erbrachte Leistung. Doch seien Sie vorsichtig und mutig. Gehen Sie immer wieder Neues an, vertrauen Sie auf Ihr Wissen und Können, bleiben Sie aber stets wissbegierig und lernend. Wer mit Halbheiten lebt, den wirft der Wind schnell um“, sprach Richter den Jugendlichen ins Gewissen und ergänzte: „Haben Sie Freude an der Übernahme von Verantwortung und vermeiden Sie es, dem Drang nachzugeben, sich durchzumogeln. Möge immer ein Licht für Sie leuchten.“



Danach erhielten die Abiturienten ihre Zeugnisse und es wurden Ehrungen für die besten Abiturienten und außerschulische Leistungen vorgenommen. Geehrt wurde unter anderem Abiturient Niklas Koch mit Preisen der Deutschen Mathematischen Gesellschaft und der Chemischen Gesellschaft für beste Abiturleistungen in diesen Fächern.



Zudem wird er vorgeschlagen für ein Stipendium der Deutschen Studienstiftung, wie auch Katina Krell, die für das beste Chemieabitur zudem ebenfalls Auszeichnung der Deutschen Chemischen Gesellschaft erhielt. Die Ehrung des diesjährigen Lessingpreis- Trägers erfolgte durch Michael Findeisen, Vorsitzender des Fördervereins des Lessing-Gymnasiums.



In diesem Jahr wurde der mit 250 Euro dotierte Preis an den langjährigen Schülersprecher, erfolgreichen Sportler und sangesfreudigen Choristen Franz Grüner verliehen. Nach einer Gratulation an die erfolgreichen Abiturienten und dem Dank an Lehrer und Eltern erläuterte Findeisen, dass parallel zur guten Abiturleistung soziales Engagement und Sozialverhalten gefragt sind, um den Preis, der nach dem Namensgeber der Schule benannt ist, zu erhalten.



Immerhin hat Franz Grüner als Schülersprecher die knapp 700 Schüler des Lessing-Gymnasiums über viele Jahre vertreten.

2018-06-26