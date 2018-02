.

500 Kinder bei Faschingsfeier in Plauener Festhalle

Rund 500 Kinder aus fast allen Plauener Grundschulen feierten mit dem Spiel-Spaß- Kindertreff in der Festhalle einen riesigen Kinderfasching. Unter dem Motto „Schwein gehabt“ drehte sich alles ums Glück.



Der Azubi Schornsteinfeger stand kurz vor der Prüfung und bekam Hilfe vom Glückspilz. Rund um die Geschichte zeigte die Tanzwerkstatt viele neue Tänze. Silke Neumann und viele ehrenamtliche Helfer sorgten für Kurzweil. Armbrustschießen, Gaudischlittenfahrt, Spaßquiz, Basteln und Geschicklichkeitsspiele brachten Spaß und Abwechslung.



Während am Vormittag die Grundschüler in Faschingsstimmung waren, feierten am Nachmittag ganze Familien in der Festhalle. Spiel-Spaß-Chefin Silke Neumann gab bekannt, dass die nächste große Kinderparty am 1. Juni im Parktheater startet. Dann können die Faschingskostüme noch einmal angezogen werden. „Wir feiern eine große Faschingssause“, verkündete sie von der Bühne. Foto/Text: FKE

2018-02-14