19 Fahrzeuge in Plauen mit Farbe besprüht

In Plauen sind in der Nacht zu Mittwoch 19 Kraftfahrzeuge mit Farbe besprüht worden. Sie waren in der Breitscheidstraße, der Bonhoefferstraße und der Karolastraße geparkt.



Die Schmierereien betrafen dabei augenscheinlich willkürlich sowohl die Karosserie als auch Kennzeichentafeln und Scheiben. Vor Ort stellten die Polizeibeamten außerdem noch in der Breitscheidstraße eine besprühte Hauswand und ein besprühtes Fenster sowie an der Tür eines Restaurants in der Bonhoefferstraße zwei gesprühte Hakenkreuze fest. Die Sachschäden dürften sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag summieren.



Der Polizei liegen mittlerweile Zeugenhinweise zu den Sprühereien vor. Aber auch weitere Hinweise werden jederzeit von der Plauener Polizei entgegen genommen, Telefon 03741/140. va

2017-07-13