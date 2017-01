.

Yvonne Magwas Gast des Empfangs in Bad Elster

Bad Elster – Neujahrsempfänge allerorten – und auch im Kurort Bad Elster wird dieser Tradition gefrönt:



Der Neujahrsempfang für Gewerbetreibende und Freiberufler in Bad Elster findet am Dienstag statt. Die Gäste sind 19 Uhr in das Königliche Kurhaus Bad Elster eingeladen, wie es in einer Pressemitteilung hießt. „Es ist uns eine ganz besondere Ehre in diesem Jahr CDU-Bundestagsmitglied Yvonne Magwas begrüßen zu dürfen“, heißt es. va

2017-01-10