Walderlebnisgarten in Eich eröffnet

Für 27 Schülerinnen und Schüler der Jakobus-Oberschule Mülsen St. Jacob wurde passend zum Internationalen Tag des Waldes der Walderlebnisgarten Eich zum Klassenzimmer.



Eich – „Wir führen jährlich eine Projektwoche zum Thema ‚Vom Baum zum Papier‘ mit unseren 5. Klassen durch. Der Walderlebnisgarten bietet hervorragende Möglichkeiten, den Wald kennenzulernen. Wir kommen bereits zum dritten Mal und sind immer wieder über die schülergerechte Vermittlung des Themas begeistert“, sagte Klassenleiterin Julia Meichsner.



„Wir bieten auch in diesem Jahr wieder anspruchsvolle Programme für alle Altersklassen. So wird es beispielsweise im Rahmen der Sächsischen Waldwochen in den Osterferien wieder eine Wanderung zum ‚Baum des Jahres‘, in diesem Jahr ist es die Fichte, angeboten“, so Waldpädagogin Ines Bimberg. mm

2017-03-23