VSV Oelsnitz: Goldenes Buch und Bundesliga

Zum ersten Mal wurde die 1. Männermannschaft des Volleyballvereins Oelsnitz (VSV) Regionalligameister, verkündete OB Mario Horn in der Stadtratssitzung „einen sportlichen Höhepunkt“. Damit nimmt das Team sein Startrecht in der Bundesliga wahr.



Den „hervorragenden sportlichen Botschaftern der Stadt“ galt begeisterter Beifall der Stadträte. Der VSV habe Oelsnitz zu einer Hochburg des Volleyballs gemacht, lobte Horn. Für ihre Verdienste durften sich die Männer ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Herzlichen Dank äußerte Trainer Alexander Krug und lud dazu ein, die Spieler als Zuschauer zu unterstützen.



„Im nächsten Jahr wollen wir in der 3. Liga spielen“, kündigte er an. Die Vorbereitungen beginnen im Juni. Das Foto zeigt die erfolgreiche 1. Männermannschaft des VSV Oelsnitz: Trainer Alexander Krug (sitzend) trägte sich ins Goldene Buch der Stadt Oelsnitz ein. Text/Foto: Wöllner

2017-05-16