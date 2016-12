.

Vor dem Weltcup Welcome-Party auf Markt in Klingenthal

So sieht Ski-Begeisterung aus: Trotz Kälte und Schneeregens ließen es sich die Klingenthaler Fans auch diesmal nicht nehmen, die Skisprung-Athleten am Abend vor dem Weltcup- Wochenende auf dem Marktplatz zu begrüßen.

Gute Stimmung verbreiteten am Donnerstag Landrat Rolf Keil und Bürgermeister Thomas Hennig, die sich optimistisch zeigten, dass das Vogtland auch in Zukunft hochkarätige Ski-Wettkämpfe sieht.



Nach der Eröffnung der Party bis zum Auftritt der einzelnen Mannschaften sorgte die Band Mr. Feelgood für Stimmung, die angeheizt wurde von den Moderatoren Jan Meinel und Bernd Schädlich. Begeistert begrüßt wurden Skispringer und Ehrengäste wie auf dem Foto – von links: Olympiasieger Jens Weißflog, WM-Silbermedaillen-Gewinnerin Ulrike Gräßler und Ex- Vierschanzentournee-Sieger und Auerbacher OB Manfred Deckert.



Gegen 20 Uhr ging die Party mit Mr. Feelgood richtig los, an die sich als Novum und Abschluss ein Feuerwerk an drei Orten anschließen sollte: am Rathaus, hinter der „Alten Schule“ und an der ehemaligen Post. H. S.

2016-12-02