Tierische Abwechslung beim Bergfest

Erstmal schnell die Welt retten.. . Wie das geht? „Altes Handy in unsere Spendenbox“, empfehlen Katrin Deike und Roderich Wohlgemuth vom Landschaftspflegeverband Oberers Vogtland.



In der dortigen Geschäftsstelle auf dem Oberen Berg steht die Box. Auch das kompakte gelbe Handy hat sich dort eingefunden. Doch am Wochenende gibt es noch viel mehr Gründe, den Oberen Berg in Markneukirchen anzusteuern. Parallel zum Bergfest findet der Öko- und Bauernmarkt am Samstag 8 bis 16 Uhr statt. Mehr als 50 Direktvermarkter rund um Käse, Obst, Gemüse, gesunde Naturkost, Backwaren, Dekorationsartikel und vieles mehr präsentieren ihr Sortiment.



Handwerker, wie Schmied, Korbmacher und Schnitzer zeigen ihr Können. Pilzpuffer, Grillspezialitäten oder Bauernkuchen sind beliebt. Bei der kleinen Tierschau sind dann auch weiße Edelziegen im Gatter. Trödelmarkt, Holzrücken, Pferdemarkt, Ostblocktechnik von Ural bis Gaz rücken Sonntag ab 14 Uhr zur Bergparade Richtung Landwüst aus. Im Festzelt und auf der Bergbühne gibt es an beiden Tagen Musik, Tanz und leckere Speisen. Der Berg ruft und bietet tierisch viel Abwechslung. Autor: Text/Foto: Dähn

2018-07-27