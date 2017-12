.

Tannenwichtel aus der Wohlhausener Weihnachtswelt

Ein Griff zur Deichsel des kleinen Handwagen und schon stapften die Knirpse der Kita „Sonnenblick“ Wohlhausen bergauf in Richtung Jacobs Weihnachtswelt, allen voran Lazar, Leon und Elli.



Dort schwärmten sie aus und verschwanden mit fröhlichem Lärm im Wald voller Tannenkinder. Die Bäume hatten genau die richtige Größe, um später mit selbst gefertigtem Baumbehang geschmückt zu werden und so die Vorweihnachtszeit zu verzaubern.



Fünf passenden Tannenwichtel wurden ausgewählt – für jeden Gruppenraum einer. Im Handumdrehen waren sie transportsicher im Netz verpackt und auf dem Handwagen gestapelt. „Das hat Tradition.



Unsere kleinen Nachbarn der Wohlhausener Kita gehören mit zu den ersten Besuchern und wir unterstützen sie gern “, lächelt Hartmut Jacob. Die Weihnachtsbaum-Erlebniswelt Wohlhausen hat wieder jede Menge Überraschungen zu bieten und ist bis 24. Dezember täglich geöffnet.



Sonntag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 20 Uhr und am 24. Dezember 10 bis 12 Uhr. Text/Foto: Dähn

2017-11-30