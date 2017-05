.

Schulabgänger der Oberschule Oelsnitz danken Lehrer

Ein besonderes Dankeschön der drei Abgangs-(Bläser)Klassen der Oberschule Oelsnitz: Clarissa Rödel (links) und Domenica Seifert halten das Erinnerungsfoto mit Unterschriften, welches sie ihrem Musiklehrer Carsten Schlosser als Dankeschön beim Abschlusskonzert überreichten.



Vor dem Abschlusskonzert der 10er waren wehmütige Worte über die vergangenen fünfeinhalb Musik- Jahre zu hören. Eine Mädchenschar meinte: „Es war immer sehr geil und witzig. Es hat nie Probleme gegeben. Und wenn mal was nicht hundertprozentig klang, dann hat es Herr Schlosser gekonnt überspielt. Wir wollen uns für seine Geduld bedanken.“



Ehe der beliebte Lehrer das Konzert charmant und witzig moderierte und auch zum Taktstock griff, gab er die Komplimente an seine Schüler zurück. Seine Schützlinge bezeichnete er als „sehr liebenswürdig wie alle Musiker“.



Den letzten Auftritt in dieser Formation genossen neben den Aktiven auf der Bühne der Schulaula vor allem die Verwandten, Lehrer und Freunde im Zuschauerraum. Es wurde ein vergnüglicher Abend mit anschließenden Gaumenfreuden. Text/Foto: Petra Adler

