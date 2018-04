.

Schönecker Zigarren vom Nachtwächter zur 900-Jahrfeier Zwickaus

„.. . und zum Feste schenk das Beste!“ So steht es in der historischen Zigarrenschachtel aus der Zigarrenmanufaktur Georg Fischer Schöneck. Mitgebracht hatte das besondere Geschenk Schönecks Nachtwächter Ralf Edler.



Er überreichte es an Zwickaus Oberbürgermeisterin Pia Findeis beim Jahrestreffen der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer & Figuren e.V. in Zwickau. Die Oberbürgermeisterin hatte anlässlich der 900 Jahrfeier der Stadt Zwickau dazu eingeladen. Angereist waren 75 Nachtwächter, Türmer und Figuren.



Großen Zuspruch unter den Zwickauern fand ein öffentlicher Rundgang. Wie Ralf Edler, Nachtwächter zu Schöneck und Mitorganisator zu berichten weiß, kam das Geschenk bei der Oberbürgermeisterin sehr gut an, denn es weckte Erinnerungen an ihre Oma. Die war einst selbst Zigarrenrollerin.



Die Oberbürgermeisterin saß als kleines Mädchen oft bei ihr, schaute beim Zigarrendrehen zu und atmete den Geruch ein. Nun hält die historische Zigarrenkiste Einzug im Krämerladen vom August-Horch-Museum, wofür sie bestimmt war. Danke dafür den Betreibern des Schönecker Heimatmuseums.

