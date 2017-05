.

Per Förderbescheid in digitale Zukunft

Ungebremstes Internet ist ein Kriterium, das jungen Menschen auch im ländlichen Raum Zukunftsperspektiven sichert und Firmen am Standort hält. Das wissen auch die Bürgermeister von Bad Elster und Adorf.



Gemeinsam hatten sich die beiden Kommunen beim 3. Aufruf des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) beworben, um von rund 51 Millionen Euro Bundesmittel einen Anteil für ihre Netzausbauprojekte zu erhalten. Am Dienstag war es soweit.



Staatssekretär Stefan Brangs hatte aus Dresden Förderbescheide in Höhe von 900.000 Euro und 224.000 Euro mitgebracht. Der Beauftragte für Digitales ist auf Digital-Tour, um gut 20 Förderbescheide von über 20 Millionen Euro in sächsische Kommunen zu bringen. Gekoppelt war die Übergabe mit einem Besuch des Familienunternehmens Steinel Metall+ Kunststoff Systeme GmbH Bad Elster.



Der Betrieb hat ein softwarebasiertes ERP-System eingeführt. Im Bild von links: Staatssekretär Stefan Brangs, Olaf Schlott, BM von Bad Elster, Geschäftsführer Bernd Bräunlich, Rico Schmidt, BM Adorf, Geschäftsführer Joachim Adler und Juniorchef Christian Bräunlich der Firma Steinel Metall+Kunststoff Systeme GmbH. Text/Foto: M. Dähn

