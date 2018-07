.

Orchester mit Zahnlücken in Klingenthal

Bei den Sommerkonzerten im Pavillon am Markt gehört natürlich auch das Akkordeonorchester dazu. Am Montagabend hatte es besonders viele Besucher angezogen, stand doch im Rahmen des Programms ein Auftritt der „Kleinen Harmonisten“ an.



Von Helmut Schlangstedt



Klingenthal – Die „Kleinen Harmonisten“ sind derzeit neun Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren, denen Theresa Schlosser und Richard Wunderlich im Wechsel seit einigen Monaten an den Wochenenden Akkordeonunterricht erteilen.



Es sind ehemalige „Triola-Kinder“ von Yvonne Deglau, die diese gewissermaßen an die beiden „weitergereicht“ hat. Ein äußerst lobenswertes Engagement der zwei, denn seit dem Tod des hoch geschätzten Karl Lipsius vor einigen Jahren sieht es mit Akkordeonunterricht in Klingenthal relativ düster aus.



Das Konzert am Pavillon war der dritte Auftritt der Kinder, der denen zum Frühlingskonzert des Akkordeonorchesters im April und zum Kinderfest am Walfischteich im Mai folgte.



Nach dem Auftakt des Konzerts mit Ernst Uebels „Jubelklängen“, bei dem sich Richard Wunderlich wieder einmal als würdiger Nachfolger des im vergangenen Jahr verstorbenen musikalischen Leiters Gunter Gerber erwies, war dann das „Zwergenorchester“ dran.



Mit ihren drei Titeln „Hänschen Klein“, „Liedchen in C“ und „Summ, Summ, Summ“ verdienten sich die kleinen Musiker großen Applaus, bevor es dann nach Hause ins Bettchen ging.



Moderiert von Judith Sandner durften sich die Großen dann über ein buntes Programm mit Titeln wie der „Aschberg-Polka“, „Biskaya“ von James Last, dem „Entertainer“, „The Final Countdown“ bis hin zu Hubert Kahs „Sternenhimmel“ oder dem „Gruß aus Klingenthal“ freuen. Frischer musikalischer Wind am warmen Sommerabend.



2018-07-18