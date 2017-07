.

Oelsnitz: Einbrecher erbeuten 40.000 Euro

Oelsnitz – Dieser Coup zahlte sich aus – im wahrsten Sinne des Wortes: Unbekannte Täter brachen am Dienstag in Oelsnitz in der Hofer Straße in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein.



Hier entwendeten sie laut Polizeiangaben aus einer Geldkassette Bargeld in einer Höhe von 40.000 Euro und erbeuteten zusätzlich eine Geldkarte. va

2017-07-13