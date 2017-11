.

Nach Herwart „Sturm-Mikado“ im oberen Vogtland

Sturmtief Herwart hinterließ in den Wäldern Spuren der Verwüstung. So auch im Vogtland – wie hier in Tannenbergsthal.



Das forstwirtschaftliche Aufräumen wird wohl einige Zeit benötigen... Waldbesitzer sind jetzt gefordert, schreibt der Staatsbetrieb Sachsenforst in einer Pressemitteilung. Die Kontrolle der Bestände und die Beseitigung von Schadholz sind zwingend erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.



Waldbesitzer sollten jetzt die Schäden ermitteln. „Es ist ratsam, Kontakt mit Nachbarwaldbesitzern aufzunehmen bzw. eine Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) zu kontaktieren, um die Beräumung und den Verkauf des Schadholzes so wirtschaftlich wie möglich zu gestalten.



Durch die schwer einzuschätzenden Spannungsverhältnisse im Sturmholz ist die Aufarbeitung sehr gefährlich und gehört in die Hände von erfahrenen Forstprofis.



Der Staatsbetrieb Sachsenforst empfiehlt, die Beräumung solcher Schadflächen erfahrenen und fachkundigen Forstunternehmen zu überlassen“, heißt es in der Mitteilung. Foto: Hagen Hartwig

