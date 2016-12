.

Lokalmatadoren beim Continentalcup

Auf gleich vier Athleten vom VSC Klingenthal und dem Bundesstützpunkt Klingenthal dürfen sich die vogtländischen Wintersportfans beim FIS Continentalcup der Nordisch Kombinierten am Wochenende freuen.



Martin Hahn (links im Bild), Tom Lubitz (beide VSC Klingenthal) sowie David und Jonas Welde (beide SC Sohland) gehören zum zwölfköpfigen Aufgebot, das der Deutsche Skiverband bei den drei Einzelwettbewerben in Klingenthal ins Rennen schickt. Jonas Welde (rechts) steht dabei vor seinem Debüt im FIS Continentalcup. Insgesamt werden 72 Starter aus 16 Nationen erwartet.



Los geht es am Donnerstag mit dem offiziellen Training. Ab 10 Uhr wird auf der Großschanze in der Arena gesprungen, 14 Uhr folgt das Lauftraining auf der 1,6-Kilometerrunde im Skistadion Mühlleithen. Am Freitag beginnt der Einzelwettbewerb um 10 Uhr mit dem Probedurchgang, eine Stunde später folgt der Wertungssprung, ehe ab 14 Uhr die Entscheidung beim Fünf-Kilometer-Lauf fällt.



Auch am Samstag wird ab 10 Uhr gesprungen. Ab 14 Uhr steht dann ein Zehn-Kilometerlauf auf dem Programm. Am Sonntag fällt um 13 Uhr der Startschuss zum finalen Zehn- Kilometerlauf. va

