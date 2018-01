.

Kulturkirchlein wird zum „Spiel-Casino“

Eine Premiere erlebte am Samstagabend Auerbachs Veranstaltungshaus Göltzschtalgalerie. Erstmalig in ihrer Geschichte wurde das Kulturkirchlein in ein „Spiel-Casino“ verwandelt.



Organisiert wurde das Ganze vom Auerbacher Geschäftsmann Matthias Richter (rechts im Bild) und seinem Team. Der Chef von MediMax und R&C-Elektronik bedankte sich damit für das Engagement seiner Mitarbeiter.



„Wir feiern unsere hausinterne Weihnachtsfeier traditionell erst immer im Januar. Jedes Mal stellen wir dazu etwas Besonderes auf die Beine. Diesmal haben wir ein Spiel- Casino nach Auerbach geholt“, so Richter.



Und dieses hatte es in sich: Die 51-köpfige Richter-Mannschaft versuchte bei Roulette, Black-Jack, Skat, Würfeln und sogar MauMau ihr Glück.



Fachkompetente Anleitung gab es dazu von den waschechten Croupiers Alex und Sanny (links im Bild), die extra aus Wilsdruff angereist waren, dort fürs „Casino Mobile“ arbeiten und öfters Firmenfeierlichkeiten unterstützen. Matthias Richter freute sich am Ende der Party über das gelungene Event:



„Meine Mitarbeiter kümmern sich stets verlässlich und mit Fachkompetenz um unsere Kunden. Heute stand das Team im Mittelpunkt.“ Text/Foto: Hagen Hartwig