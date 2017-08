.

Klingenthal: Schanzen-Auslauf erhält neuen Sportrasen

Nach der Deutschen Meisterschaft der Sportholzfäller in der Vogtland Arena begann am Montag die heiße Phase zur Vorbereitung des Sparkassen FIS Sommer Grand Prix. Das ist für alle deutlich sichtbar, denn der Auslauf der Großschanze erhält neuen Sportrasen.



„Wir haben mit der lange geplanten Erneuerung des Sportrasens begonnen. Eigentlich war das Ganze schon für Ende Mai vorgesehen. Um aber eine Beschädigung des neuen Rasens durch die Holzfällermeisterschaft zu vermeiden, haben wir uns den Start verschoben “, sagt Arena-Chef Alexander Ziron und verweist darauf, dass Sportrasen bei der extrem hohen Belastung aller sechs, sieben Jahre ausgewechselt werden muss.



Als erstes frästen Mitarbeiter der Niederlassung Lichtenau der Spezialfirma Kutter-Galabau die alte Rasennarbe aus dem Jahr 2009 weg. Kommende Woche wird dann der neue Sportrasen auf 2500 Quadratmetern verlegt. Damit ist dann genügend Zeit, dass er bis zu den Höhepunkten im Herbst angewachsen ist.



Mit dem Sparkassen FIS Continental Cup Skispringen am 30. September und 1. Oktober sowie dem Sparkassen FIS Sommer Grand Prix Skispringen am 2. und 3. Oktober wird das neue Grün dann eingeweiht. Foto: Brand-Aktuell

