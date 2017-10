.

Klingenthal: Kircheisen & Frenzel nicht zu schlagen

Björn Kircheisen (links) und Eric Frenzel haben sich als Team Sachsen I den Titel im Team-Sprint bei den Deutschen Meisterschaften der Nordisch Kombinierten in Klingenthal gesichert. Die beiden Mannschaftsweltmeister lagen bereits nach dem Wertungssprung in Führung und fuhren einen ungefährdeten Sieg ein.



Über einen sehr starken vierten Platz durften sich die Lokalmatadoren David Welde und Tom Lubitz als Sachsen III freuen, dahinter komplettierten Martin Hahn und Terence Weber als Sachsen II ein hervorragendes sächsisches Ergebnis.



In der Sparkasse Vogtland Arena ist der Wettkampf-Herbst beendet. Geschäftsführer Alexander Ziron: „Wir haben mit dem Continentalcup, dem Grand Prix-Finale und den Deutschen Meisterschaften in den vergangenen Wochen hochklassige Wettbewerbe erlebt.“ va

2017-10-23