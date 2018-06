.

Herbergsvater ohne Herberge in Schöneck

Still ruht der Bau an der Jugendherberge in Schöneck. Noteindeckung ist auf dem Dach, ein Bauzaun schirmt den Rohbau ab, Folienbespannung ersetzt die Fenster. Bauarbeiter sind nicht in Sicht. Warum geht es nicht vorwärts beim Sieben-Millionen-Euro-Bau?



Von Marlies Dähn



Schöneck – Was macht eigentlich Dieter Neumann? Der 62-Jährige Schönecker ist noch immer ein engagierter Herbergsvater, allerdings ohne eigene Herberge. Home Office heißt für ihn die Devise. An den Computer „gefesselt“ zu sein ist keine leichte Sache für einen Mann der Praxis, für den die abwechslungsreiche Arbeit als Herbergsvater Lebens-Elixier ist.



„Aktuell bin ich mit Prüfung der Kalkulationen für die 25 sächsischen Jugendherbergen beschäftigt“, erklärt Neumann und rümpft ein wenig die Nase. Dazwischen spielte er „Feuerwehr“ in der „Alten Feuerwache“ in Plauen. Als klar war, dass die einstige Chefin Anja Olbrich nicht aus dem Babyurlaub in die Plauener Jugendherberge zurück kommt, arbeitete Dieter Neumann als alter Hase der Branche erfolgreich den neuen Leiter Stefan Wagner ein.



Im August 2015 war es, als die vorerst letzten Gäste durch den „grünen Tunnel“ der Baumallee in Schöneck abreisten. Dann hatte das Stündlein geschlagen für den 1905 errichteten roten Ziegelbau der alten Schönecker Jugendherberge. Den Schnappschuss, als im Juni 2016 das Dach der alten Herberge sprichwörtlich durch die Luft segelte, hat Dieter Neumann optisch wirkungsvoll am Fuß der Bautafel in Szene gesetzt.



Neumann wohnt nur einen Katzensprung entfernt von der Schönecker Jugendherberge. Als im Oktober 2017 Richtfest gefeiert wurde, stand er hoch droben auf dem Dach und freute sich über jeden Nagel, der den Neubau der Jugendherberge Schöneck weiter voran brachte. Doch inzwischen macht sich auch bei ihm Unruhe breit. Denn die Telefone stehen nicht still. Immer wieder muss er langjährige Gäste vertrösten und umlenken an Ausweichquartiere.



Würde die neue Herberge öffnen, sie wäre glatt ausgebucht. Neuer Öffnungstermin soll im vierten Quartal 2019 liegen. „Vorläufig“, sagt Uwe Reinhold. Er leitet die Abteilung Bau beim Deutschen Jugendherbergswerk. In Schöneck gibt es eine Bauunterbrechung. Mehrkosten zeichnen sich ab. Statt 7,2 Millionen Euro rechne man aktuell mit 8 Millionen Euro. Beim Zuwendungsgeber sind die Mehrkosten beantragt und mündlich auch bestätigt. „Wir warten auf den schriftlichen Bescheid“, so Reinhold. Für die Mehrkosten gibt es mehrere Gründe.



Die Baupreisentwicklung nach oben, Planänderungen. Statt der Pfahlgründung (teuer, aufwendig, Spezialfirmen sind ausgebucht) plant man nun mit Flächengründung. Eine Preisanfrage für Fenster lag erheblich über dem Kostenplan. Durch Neuausschreibungen verzögerten sich Fenstereinbau und Innenausbau. „Das Vorhaben selbst ist nicht gefährdet“, versichert Uwe Reinhold. Er muss es wissen, denn auch er ist als Bau-Leiter ein „alter Hase“.

2018-06-28