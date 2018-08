.

Gong läutet Oberschule in Klingenthal ein

Mit einem kräftigen Paukenschlag, der als langes „Gong“ nachhallte, eröffnen Thomas Müller und Marion Fischer den Unterricht an der neuen Oberschule in Klingenthal.



Für die 44 Kinder, die beiden Klassenlehrer der 5a und 5b sowie Schulleiter Carsten Schlosser ist dieser Schulstart ein ganz besonderer. Es mag Jahrzehnte zurückliegen, dass in Sachsen und im Vogtland eine Schule neu eröffnet wird.



Dass Klingenthal nun wieder eine Oberschule hat (diese wurde vor Jahren mangels Schüler geschlossen), dafür hat vor allem Klingenthals Bürgermeister Thomas Hennig (hinten links) gesorgt. Das Thema Schule wurde zur Chefsache. Beharrlich forderte er die Schule von den Landesbehörden und warb bei Eltern dafür, dass diese ihre Kinder auf die neue Oberschule schicken.



Damit die Schule keine Eintagsfliege bleibt, soll sie auf festem Fundament stehen, sprich: im nächsten Jahr will man beginnen, einen Anbau ans Gymnasium, dann zur Nutzung der Oberschule, zu bauen. Denn momentan nutzt die Oberschule noch Räume am Gymnasium und der Grundschule. Um die 2,5 Millionen Euro sind für die Investition in die Bildung schon fest eingeplant. Text/Foto: H.S.

2018-08-14