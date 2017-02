.

Eric Frenzel rechnet mit packender WM

Für Eric Frenzel wird es ab Freitag bei der Weltmeisterschaft der Nordischen Kombination im finnischen Lahti ernst. Um 9.30 Uhr beginnt das Springen auf der Normalschanze, um 10.30 Uhr der Zehn-Kilometer-Langlauf.



In den bisherigen Weltcupwettbewerben dieses Winters haben die deutschen Athleten alles „in Grund und Boden“ gesprungen und gelaufen. Allen voran Eric Frenzel und Johannes Rydzek drückten der bisherigen Saison ihren Stempel auf und boten den Fans zahlreiche packende Zieleinläufe.



Und nicht wenig spricht dafür, dass das auch in Lahti wieder so sein kann. „Ich denke, dass sich Johannes und ich treu bleiben werden: im Kampf um die Medaillen wird es diesmal um wenige Meter und Hundertstel gehen“, verspricht Frenzel. Er jedenfalls fühlt sich in Topform und sieht den Wettkämpfen mit Freude entgegen. Auch Björn Kircheisen rechnet sich Medaillenchancen aus. va

2017-02-24